Adva Optical Networking Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Aktie von Adva Optical Networking wird nach Ansicht von Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel wird um -13,21% unter dem aktuellen Kursniveau gesehen.

Kursentwicklung

Am 22.03.2024 verzeichnete Adva Optical Networking eine Kursveränderung von 0,00%. Das Kursziel für das Unternehmen liegt bei 17,34 EUR, während das Guru-Rating nun bei 2,14 liegt.

Marktsentiment

An der Börse verzeichnete Adva Optical Networking in den letzten fünf Handelstagen, also einer kompletten Handelswoche, eine Gesamtveränderung von +0,10%. Das aktuelle Marktsentiment wird als relativ neutral angesehen.

Analystenmeinungen

Die Bankanalysten sind durchschnittlich der Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 17,34 EUR hat, was einem potenziellen Verlust von -13,21% entspricht. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Zwei Experten haben die Bewertung “halten” abgegeben, während vier Analysten die Aktie zum Verkauf empfehlen. Ein Experte geht sogar so weit zu sagen, dass Adva Optical Networking sofort verkauft werden sollte. Kein Analyst ist derzeit optimistisch gestimmt.

Fazit

Die Einschätzung der Analysten sowie das Guru-Rating deuten darauf hin, dass die Aktie von Adva Optical Networking derzeit unterbewertet ist. Die Meinungen der Analysten gehen auseinander, und das Marktsentiment ist neutral. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Adva Optical Networking-Analyse von 25.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Adva Optical Networking jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Adva Optical Networking Aktie

Adva Optical Networking: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...