Adva Optical Networking Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Adva Optical Networking wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt um -8,11% unter dem aktuellen Kurs.

Kursentwicklung von Adva Optical Networking

Am 18.12.2023 verzeichnete Adva Optical Networking eine Kursentwicklung von -0,10%. In den vergangenen fünf Handelstagen und somit einer gesamten Handelswoche belief sich die Kursentwicklung auf -0,10%. Die aktuelle Stimmung am Markt wird daher als relativ neutral eingeschätzt.