Adva Optical Networking Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Adtran Networks hat in den letzten Tagen eine Kurs von 20,1 EUR erreicht, was +0,65 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -0,3 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstung weist Adtran Networks derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,2 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,2 %. Aus diesem Grund wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adtran Networks bei 89,34 liegt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 50,84 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer Einstufung als "Schlecht".

Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von -4,88 Prozent erzielt, was 7,4 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt die Rendite jedoch 2,28 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.