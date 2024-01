Adva Optical Networking Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die technische Analyse der Adtran Networks-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 20 EUR einen Abstand von -0,3 Prozent zum GD200 (20,06 EUR) hat. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 19,97 EUR an, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist, da der Abstand +0,15 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs somit als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Adtran Networks-Aktie aktuell mit einem Wert von 100 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 27, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Neutral" angesehen.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Adtran Networks aktuell 0 beträgt, was eine negative Differenz von -3,14 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Adtran Networks im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,17 Prozent erzielt, was 16,16 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -1,32 Prozent, und Adtran Networks liegt aktuell 6,85 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.