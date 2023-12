Adva Optical Networking Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Aktie von Adtran Networks wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 89,79 liegt sie insgesamt 64 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 54,86 im Segment "Kommunikationsausrüstung". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Adtran Networks-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 20,1 EUR liegt. Dieser Wert entspricht dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (19,98 EUR) weist eine geringe Abweichung von +0,6 Prozent auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder die Stimmung noch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weisen auf auffällige Entwicklungen hin, weshalb auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung vorgenommen wird.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie von Adtran Networks im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,17 Prozent erzielt hat. Dies liegt 15,01 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie". Auch im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt die Rendite mit -3,42 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Unterperformance von 4,75 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie auch in diesem Bereich insgesamt als "Schlecht" bewertet.