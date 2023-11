Adva Optical Networking Aktie: Neue Entwicklungen sorgen für Spannung!

Die Aktie von Adva Optical Networking wird von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um -6,90% unter dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 27.11.2023 verzeichnete Adva Optical Networking eine Kursentwicklung von -0,40%. In den letzten fünf Handelstagen belief sich die Gesamtentwicklung auf -0,60%, was auf eine relative Neutralität des Marktes hinweist.

Aktuelle Einschätzungen der Analysten

