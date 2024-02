Adva Optical Networking Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Adtran Networks wird als überbewertet eingestuft, verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Kommunikationsausrüstung). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 89,79, was einem Abstand von 63 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 55,17 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten wird die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Adtran Networks mit einer Dividendenrendite von 0 % unter dem Branchendurchschnitt (3,1 %). Dies entspricht einer Differenz von 3,1 Prozentpunkten und führt zu einer aktuellen "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 19,95 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 20 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ähnlich verhält es sich beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem Kurs von 20,01 EUR und einer Abweichung von -0,05 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 66,67 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 57,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Adtran Networks also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.