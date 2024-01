Adva Optical Networking Aktie: In Lauerstellung

Die Adtran Networks-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 20,06 EUR verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 20 EUR lag, was einer Abweichung von -0,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 19,97 EUR nahe dem letzten Schlusskurs (19,97 EUR), was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche hat die Adtran Networks-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,17 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -6,8 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Adtran Networks sogar um 16,18 Prozent darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt wird die Adtran Networks-Aktie als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 89,79 deutlich höher ist als das Branchen-KGV von 54,84, was zu einer schlechten Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Adtran Networks diskutiert wurde. Dies führt zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments, obwohl automatische Analysen auch auf negative Signale hinweisen. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.