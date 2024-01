Adva Optical Networking Aktie: Jetzt knallt es!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Adtran Networks in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob ein Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Adtran Networks unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen und über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf Adtran Networks unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 89. Das bedeutet, dass die Börse 89,79 Euro für jeden Euro Gewinn von Adtran Networks zahlt. Dies sind 63 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Kommunikationsausrüstung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 55, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Der 7-Tage-RSI von Adtran Networks liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 17,95, was darauf hinweist, dass Adtran Networks überverkauft ist und somit ein abweichendes "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält Adtran Networks eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.