Adva Optical Networking Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die technische Analyse der Adtran Networks-Aktie zeigt einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 19,98 EUR über die letzten 200 Handelstage, was einer Abweichung von nur +0,1 Prozent zum letzten Schlusskurs von 20 EUR entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ebenfalls ein ähnlicher Wert von 19,98 EUR, was einer Abweichung von ebenfalls +0,1 Prozent entspricht. Demnach wird die Aktie auf beiden Basiswerten als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 57,14, was darauf hindeutet, dass die Adtran Networks weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Selbst bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abnimmt und die Rate der Stimmungsänderung eher negativ ist, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die aktuelle Dividendenrendite der Adtran Networks liegt bei 0 Prozent und damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich ihrer Dividendenpolitik.