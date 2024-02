Adva Optical Networking Aktie: Grund zur Freude?

Der Aktienkurs von Adtran Networks hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,17 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -3,05 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Kommunikationsausrüstung"-Branche dar, die im Durchschnitt um -5,12 Prozent gefallen ist. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors, der eine Rendite von 2,56 Prozent hatte, liegt Adtran Networks um 10,73 Prozent darunter. Somit erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen gilt die Aktie von Adtran Networks als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 89,79 insgesamt 62 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommunikationsausrüstung", der 55,56 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) von Adtran Networks auf 7-Tage-Basis bei 100 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist, und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 54,55, was darauf hinweist, dass Adtran Networks weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von Adtran Networks derzeit -0,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +0,3 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.