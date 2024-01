Adva Optical Networking Aktie: Große Überraschung für Anleger!

Die Aktie von Adva Optical Networking wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf einen Rückgang von -8,20% vom aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 19.01.2024 verzeichnete Adva Optical Networking eine Kursveränderung von 0,00%. Das Kursziel des Unternehmens wird auf 18,36 EUR festgesetzt. Das Guru-Rating von Adva Optical Networking liegt bei 2,14.

Analyse der Marktentwicklung

In den letzten fünf Handelstagen, also in einer vollständigen Handelswoche, ergibt sich eine neutrale Kursentwicklung von 0,00%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ neutral gestimmt ist.

Analystenbewertung

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Kursziels für Adva Optical Networking liegt bei 18,36 EUR. Dies würde Anlegern eine potenzielle Rendite von -8,20% ermöglichen. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung, insbesondere nach der jüngsten neutralen Kursentwicklung.

Expertenmeinungen

Zwei Experten haben eine neutrale Position eingenommen und bewerten die Aktie als “halten”. Jedoch sind immer noch vier Analysten der Ansicht, dass die Aktie einen “Verkauf” darstellt. Ein Experte geht sogar so weit zu sagen, dass Adva Optical Networking sofort verkauft werden sollte. Somit gibt es derzeit keinen Analysten, der optimistisch gegenüber der Aktie eingestellt ist.

Fazit

Das nicht positive Stimmungsbild wird durch das “Guru-Rating” weiter untermauert, welches zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Diese Analyse zeigt, dass die Aktie von Adva Optical Networking derzeit unter kritischer Beobachtung steht und Anleger sollten die Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Adva Optical Networking-Analyse von 22.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Adva Optical Networking jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Adva Optical Networking Aktie

Adva Optical Networking: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...