Adva Optical Networking Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Aktienkurs von Adtran Networks hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -8,17 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,99 Prozent aufweist, liegt Adtran Networks mit 1,18 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Adtran Networks derzeit bei 20,15 EUR liegt. Somit erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 19,97 EUR, was einer Differenz von +0,65 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend negativ sind. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Basis lässt sich das Unternehmen als "Schlecht" einstufen. Zudem ergeben sich zwei Schlecht-Signale gegenüber keinem Gut-Signal. Dieses Ergebnis führt zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie. Insgesamt ist die Aktie von Adtran Networks bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Adtran Networks eine Ausprägung von 5,88, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 34,62 und führt zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Gut" für die Aktie.