Adva Optical Networking Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Adtran Networks war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Basierend auf diesen Informationen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 3 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu nur 1 "Gut"-Signal bezüglich der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Zusammengefasst ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit eine "Neutral"-Einstufung für die Adtran Networks. Der GD200 des Wertes liegt bei 20,03 EUR, während der Kurs der Aktie (20 EUR) um -0,15 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 89, was bedeutet, dass die Börse 89,79 Euro für jeden Euro Gewinn von Adtran Networks zahlt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 54 ist dies eine Überbewertung und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung auf Basis des KGV.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Adtran Networks mit einer Rendite von -8,17 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 16 Prozent darunter liegt. In der "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei -1,32 Prozent, und auch hier liegt Adtran Networks mit 6,86 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.