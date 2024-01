Adva Optical Networking Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Adtran Networks: Negatives Rating aufgrund niedriger Dividende und schwacher Performance

Der Kommunikationsausrüstungsanbieter Adtran Networks erhielt ein negatives Rating aufgrund seiner niedrigen Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,1 %. Die Differenz von 3,1 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Adtran Networks eine Performance von -8,17 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -3,13 % eine Underperformance von -5,04 % bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite mit 15,73 % unter dem Durchschnittswert von 7,56 %. Aufgrund dieser Underperformance erhielt das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Adtran Networks liegt bei 33,33, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Adtran Networks als überbewertet angesehen, da das KGV mit 89,79 insgesamt 64 % höher liegt als der Branchendurchschnitt von 54,75. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" im Rahmen der fundamentalen Analyse.