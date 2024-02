Adva Optical Networking Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen setzt. Der RSI von Adtran Networks liegt bei 66,67, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Ähnlich verhält es sich beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 53 liegt, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Adtran Networks bei -8,17 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,04 Prozent aufweist, schneidet Adtran Networks mit einer Rendite von -4,13 Prozent schlechter ab. Dies führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Adtran Networks in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Jedoch ergaben sich auch 2 negative und 3 positive Handelssignale aus den sozialen Medien, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie von Adtran Networks eine neutrale Bewertung sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50).

Insgesamt wird Adtran Networks in den genannten Kategorien neutral bewertet.