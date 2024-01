Adva Opt.netw.se Z.verk. Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Beurteilung von Aktien. In letzter Zeit stand die Aktie von Adtran Networks im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Adtran Networks beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem Gesamtsignal von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist der RSI für Adtran Networks den Wert 100 auf, was auf eine Überkaufung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage (RSI25) zeigt sich ein Wert von 27, was auf eine Überverkaufung hindeutet und somit eine Einstufung von "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".

In puncto Fundamentalanalyse wird Adtran Networks im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 89,79, was einem Abstand von 62 Prozent zum Branchen-KGV von 55,39 entspricht. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Adtran Networks im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,17 Prozent erzielt, was 16,16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt die Rendite mit -1,32 Prozent unter dem Wert von Adtran Networks, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.