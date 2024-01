Adva Opt.netw.se Z.verk. Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Adtran Networks wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Adtran Networks-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 34,09, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit für den RSI25 ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Adtran Networks eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Adtran Networks. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist in den roten Bereich geraten, was der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung einbringt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Adtran Networks deutlich weniger diskutiert als normal, und zudem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adtran Networks aktuell 89. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 54. Daher ist Adtran Networks aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Adtran Networks von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aus dieser Auswertung ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Darüber hinaus wurden auch 3 berechenbare Schlecht-Signale herausgefiltert, wodurch insgesamt eine "Schlecht"-Empfehlung generiert wird.

Insgesamt erhält Adtran Networks gemäß der Analyse eine "Neutral"-Einstufung.