Adva Opt.netw.se Z.verk. Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Aktien von Adtran Networks war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An vier Tagen waren die Themen positiv, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Nach tiefergehenden und automatischen Analysen der Kommunikation wurde festgestellt, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Adtran Networks insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" erzielte die Aktie von Adtran Networks im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,17 Prozent, was 10,83 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -5,11 Prozent, und Adtran Networks liegt aktuell 3,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen lassen eine positive Bewertung der Aktie zu. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Adtran Networks-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,94 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 20 EUR weicht somit um +0,3 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.