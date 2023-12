Aduro Clean Technologies Aktie: Ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Aduro Clean-Aktie zeigt verschiedene Signale. Die 200-Tage-Linie liegt bei 0,99 CAD, was zu einer positiven Einstufung führt, da der Aktienkurs mit 1,12 CAD einen Abstand von +13,13 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,09 CAD, was einer Differenz von +2,75 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität gemischte Signale. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im letzten Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite wurden in den letzten Wochen vermehrt Diskussionen über das Unternehmen geführt, was zu einer gesteigerten Beachtung und einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aduro Clean-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 36,36 und der RSI25 bei 34, was beides auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Diese Signale führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt hingegen eine positive Entwicklung. In den letzten zwei Wochen wurden die Aduro Clean-Aktie überwiegend positiv bewertet und positive Themen wurden vermehrt angesprochen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einstufung führt.