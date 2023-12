Aduro Clean Technologies Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Aduro Clean-Aktie liegt der RSI-Wert aktuell bei 50, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch der RSI25-Wert von 37 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, obwohl in sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Aduro Clean veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen dominieren jedoch negative Themen die Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt sich ein negativer Trend bei den Anlegern. Die Aktie wurde außerdem weniger intensiv diskutiert, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt ergibt ein gutes Rating, wenn der Zeitraum von 200 Handelstagen betrachtet wird. Der Schlusskurs von 1,14 CAD liegt deutlich über dem gleitenden Durchschnitt von 0,99 CAD. Für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein neutrales Rating, da der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt zeigt die Analyse der verschiedenen Indikatoren, dass die Aduro Clean-Aktie derzeit neutral bewertet wird.

