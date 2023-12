Adtran Holdings Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Aktie von ADTRAN Holdings wird laut Analysten derzeit nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +36,43% vom aktuellen Kurs entfernt.

Aktuelle Entwicklung von ADTRAN Holdings

Am 26.12.2023 verzeichnete ADTRAN Holdings eine Kursentwicklung von +2,52%. In den letzten fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, summierte sich die Kursentwicklung auf +4,12%. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass der Markt derzeit relativ optimistisch ist.

Kursziel und Guru-Rating

