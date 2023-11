Adtran Holdings Aktie: Was wird das noch werden?

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von ADTRAN Holdings derzeit unterbewertet, mit einem potenziellen Kursziel, das 88,68% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Entwicklungen

Am 27.11.2023 verzeichnete ADTRAN Holdings einen Kursrückgang von -2,03%. In den letzten fünf Handelstagen, also innerhalb einer vollständigen Handelswoche, summierte sich der Rückgang auf -5,69%. Diese Entwicklungen deuten auf eine derzeit eher pessimistische Stimmung am Markt hin.

Kursziel und Analystenmeinungen

Das aktuelle Kursziel für ADTRAN Holdings liegt bei 9,14 [...] Hier weiterlesen