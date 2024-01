Adtran Holdings Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Adtran wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt um +34,59% über dem aktuellen Kurs. Am 2. Januar 2024 stieg der Kurs um +1,23%. Das Kursziel von Adtran liegt bei 9,17 EUR, und das Guru-Rating beträgt nun 3,71.

Am gestrigen Tag verzeichnete Adtran am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +1,23%. In den vergangenen fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, summiert sich das Ergebnis auf +1,36%. Der Markt scheint derzeit [...] Hier weiterlesen