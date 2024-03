Adtran Holdings Aktie: Es wird noch spannend!

Die Aktie von Adtran wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt nach ihrer Meinung um +65,29% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Entwicklung von Adtran

Am 04.03.2024 verzeichnete die Aktie von Adtran einen Anstieg um +4,13%. Das Kursziel für das Unternehmen liegt bei 9,22 EUR, während das Guru-Rating unverändert bei 3,83 bleibt.

Analyse der Kursentwicklung

Die gestrige Kursentwicklung von +4,13% führte zu einem Gesamtrückgang von -3,04% in den letzten fünf Handelstagen, was auf eine relative Pessimismus am Markt hindeutet.

Einschätzung der Analysten

Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel für die Adtran-Aktie bei 9,22 EUR. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial von +65,29% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da die jüngste Kursentwicklung eher schwach war.

Konkret empfehlen derzeit 2 Analysten die Aktie als starken Kauf, während 1 Analyst sie als “Kauf” einstuft. 3 Experten haben das Rating “halten” vergeben, was auf eine neutrale Positionierung hinweist.

Positive Einschätzung und Trend-Indikator

Trotz der gemischten Einschätzungen der Analysten bleibt der Anteil der optimistischen Analysten bei +50,00%. Zudem zeigt der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, dass die Aktie von Adtran weiterhin positiv bewertet wird.

Die Analyse der aktuellen Situation lässt darauf schließen, dass die Aktie von Adtran von vielen Analysten als unterbewertet angesehen wird, was Investoren ein erhebliches Kurspotenzial bieten könnte.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre ADTRAN Holdings-Analyse von 06.03. liefert die Antwort:

