Adtraction AB Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die technische Analyse der Aktie von Adtraction zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 40,21 SEK liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 48,6 SEK liegt, was einem Abstand von +20,87 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 47,2 SEK, was einer Differenz von +2,97 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren. Es wurden keine negativen Themen diskutiert, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Adtraction-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmungsbildänderung wird als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt wurden. Zusammengefasst erhält Adtraction daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.