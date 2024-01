Adtraction AB Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Diskussionen über Adtraction in den sozialen Medien geben ein klares Signal zur allgemeinen Einschätzung und Stimmung gegenüber dem Unternehmen. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft werden kann.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Adtraction bei 15,22 liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 33,12 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Zusammenfassend ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Adtraction aktuell bei 39,29 SEK liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 47,7 SEK aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von +21,4 Prozent, was als "Gut" eingestuft wird. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der bei 41,68 SEK liegt und somit eine Differenz von +14,44 Prozent aufweist, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Der Sentiment und Buzz hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Adtraction.