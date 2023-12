Adtraction AB Aktie: Der Knaller!

In den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Adtraction gezeigt. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen hat die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefern Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Adtraction etwa gleich viel diskutiert wie normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Anhand des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Adtraction ergibt sich, dass der RSI7 aktuell bei 20,83 Punkten liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch keine Über- oder Überverkaufsituation. Daher wird die Aktie in diesem Punkt mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält das Adtraction-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Hinblick auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Adtraction-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 39,13 SEK. Der letzte Schlusskurs von 44,8 SEK weicht somit um +14,49 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 39,52 SEK über dem gleitenden Durchschnitt (+13,36 Prozent Abweichung), was ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Adtraction-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Adtraction in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Adtraction in verschiedenen Bereichen eine positive Bewertung erhalten hat, was auf ein generell gutes Anlegerinteresse und eine gute charttechnische Situation hindeutet.