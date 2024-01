Adtraction AB Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Adtraction wird der RSI für die letzten 7 Tage und auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,56 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25 beträgt 42,55, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher erhält Adtraction auch hier ein neutrales Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Stimmung wider. Sowohl positive als auch negative Ausschläge fehlen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als neutral einzustufen ist.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Adtraction als positiv bewertet, da er sich um 13,24 Prozent vom GD200 entfernt befindet. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 40,76 SEK ein gutes Signal, da der Abstand +8,93 Prozent beträgt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Adtraction bei verschiedenen Analysen und in Bezug auf Anlegerstimmung und technische Bewertung als neutral eingestuft wird.