Adtiger Corporations im Check!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Adtiger als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Adtiger-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 47,06, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,25, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Adtiger-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,18 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,177 HKD weicht somit um -1,67 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,17 HKD) weist mit einer Abweichung von +4,12 Prozent ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin. Somit erhält die Adtiger-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Adtiger auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in Bezug auf Adtiger diskutiert. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können auch die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionen rund um Adtiger wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Stimmungsbild für Adtiger.