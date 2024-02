Adtiger Corporations Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Adtiger war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" durch die Redaktion. Auch die technische Analyse zeigt eine negative Einschätzung. Der Kurs der Adtiger-Aktie liegt aktuell mit 0,147 HKD um -13,53 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -13,53 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch daher als "Schlecht" bewertet.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine negative Bewertung. Der 7-Tage-RSI liegt bei 74,36 Punkten, was darauf hinweist, dass die Adtiger-Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 hingegen liegt bei 66,3, was bedeutet, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Adtiger-Aktie somit auch in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht für die Adtiger-Aktie.