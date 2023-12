Adtiger Corporations Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen Adtiger von den meisten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge zu diesem Thema. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert des Unternehmens diskutiert, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Stimmung der Anleger als "neutral" einzustufen ist.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte keine auffälligen Tendenzen zu positiven oder negativen Themen im Zusammenhang mit Adtiger. Ebenso gab es keine signifikanten Veränderungen in der Anzahl der Beiträge. Daher wird auch in diesem Bereich die Einstufung als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Adtiger aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI-Wert beträgt 66,67, was zu der Einstufung "Neutral" führt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein ähnliches Bild, mit einem Wert von 39 und damit ebenfalls der Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Adtiger derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs liegt um -7,89 Prozent über dem GD200 des Wertes. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch eine Abweichung von +2,94 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamteinstufung für die RSI und die technische Analyse als "Neutral".