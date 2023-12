Adtalem Global Education Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. Im Falle von Adtalem Global Education zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Adtalem Global Education ein "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 44,63 USD, während der aktuelle Kurs bei 59,58 USD liegt, was einer Abweichung von +33,5 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 55,4 USD, was einer Abweichung von +7,55 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Gut".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Aktie von Adtalem Global Education überwiegend positiv bewertet, was zu einem langfristig positiven Rating führt. Allerdings erwarten sie kurzfristig eine negative Entwicklung von -19,44 Prozent, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Adtalem Global Education als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,82 um 63 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.