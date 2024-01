Adtalem Global Education Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Dividendenrendite von Adtalem Global Education liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche ergibt sich eine Differenz von -2,74 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einschätzung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkurs konnte Adtalem Global Education in den letzten 12 Monaten eine Performance von 50,98 Prozent erzielen, was eine Outperformance von +40,12 Prozent im Vergleich zur Branche bedeutet. Auch im Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt das Unternehmen mit 41,51 Prozent über dem Durchschnittswert, wodurch es ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie mit einem Kurs von 58,95 USD derzeit +5,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +31,76 Prozent liegt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält Adtalem Global Education in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".