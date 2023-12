Adtalem Global Education Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmungen und Diskussionen über Aktien. Die Anzahl der Diskussionen in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Adtalem Global Education wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adtalem Global Education bei 18, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer Bewertung von "Gut" auf dieser Ebene.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Adtalem Global Education von Analysten insgesamt positiv bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor.

Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 48 USD, während der letzte Schlusskurs bei 60,11 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete negative Kursentwicklung von -20,15 Prozent hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Adtalem Global Education kaufen, halten oder verkaufen?

