Adtalem Global Education Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Adtalem Global Education hat im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Verbraucherdienste eine niedrigere Dividende von 0 % ausgeschüttet, was einer Differenz von 2,74 Prozentpunkten entspricht. Daraus ergibt sich die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Adtalem Global Education im vergangenen Jahr eine Rendite von 52,06 Prozent erzielt, was 52,34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -0,33 Prozent, und Adtalem Global Education liegt aktuell 52,39 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Adtalem Global Education Aktie im Relative Strength-Index (RSI) mit einem Wert von 75 als überkauft gilt, was die Einstufung "Schlecht" ergibt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert die Einstufung "Neutral", und insgesamt ergibt sich eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität nur wenig Aktivität aufweist, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung erlebte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Adtalem Global Education daher die Gesamtbewertung "Schlecht".