Adtalem Global Education Aktie: Das gab es noch nie!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Im Fall von Adtalem Global Education beträgt das KGV 17,87, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 50,85. Dies bedeutet eine Unterbewertung um 65 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine überwiegend positive Einschätzung für Adtalem Global Education abgegeben. Von institutioneller Seite wird dem Titel langfristig ein "Gut"-Rating zugesprochen. Allerdings erwarten die Analysten kurzfristig eine negative Kursentwicklung von -16,42 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 48 USD. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 57,43 USD rund 26,83 Prozent über dem GD200 liegt, was als positives Signal gewertet wird. Der GD50 liegt bei 57,16 USD, was auf eine neutrale Kursentwicklung hinweist. Insgesamt wird der Aktienkurs von Adtalem Global Education als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche hat Adtalem Global Education in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 50,98 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +40,36 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Adtalem Global Education mit 41,89 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.