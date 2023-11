Adtalem Global Education Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weit verbreitetes Signal in der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI-Wert für Adtalem Global Education liegt bei 5,32 und wird daher als „gut“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 14,54 und unterstützt ebenfalls die „gute“ Einschätzung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine Bewertung von 1 „gut“, 0 „neutral“ und 0 „schlecht“ für die Adtalem Global Education-Aktie abgegeben, was durchschnittlich zu einer „guten“ Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 48 USD, was einen möglichen Rückgang von 16,61 Prozent vom letzten Schlusskurs von 57,56 USD bedeutet. Daher wird die Aktie als „schlecht“ eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Adtalem Global Education liegt bei 42,5 USD, was zu einer „guten“ Einstufung führt, da der aktuelle Aktienkurs von 57,56 USD einen Abstand von +35,44 Prozent aufgebaut hat. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 48,73 USD, was einer Differenz von +18,12 Prozent entspricht und ebenfalls ein „gutes“ Signal für die Aktie darstellt.

Zusätzlich zur technischen Analyse können auch weiche Faktoren wie Stimmungen auf sozialen Plattformen die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Die Analyse der Kommentare zu Adtalem Global Education auf sozialen Medien zeigt überwiegend positive Stimmungen, was zu einer „guten“ Bewertung führt.

Insgesamt wird die Adtalem Global Education-Aktie aufgrund des RSI, der Analystenbewertung, der technischen Analyse und der Stimmung der Anleger als eine gute Anlagemöglichkeit angesehen.