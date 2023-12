Adtalem Global Education Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Adtalem Global Education wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Diversifizierten Verbraucherdienste angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 18,82, was einen Abstand von 62 Prozent zum Branchen-KGV von 49,3 bedeutet. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an einem Tag, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In Bezug auf das Unternehmen Adtalem Global Education wurden verstärkt negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" im Anleger-Sentiment bewertet.

Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für Adtalem Global Education abgegeben, mit 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 48 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -19,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Adtalem Global Education eine Rendite von 50,98 Prozent erzielt, was über 51 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso übertrifft das Unternehmen die mittlere Rendite der "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche um 49,47 Prozent. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.