Ads Tec Energy Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ads-tec Energy liegt bei 13,51 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 40, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Ads-tec Energy auf 5,75 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 7,1 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +23,48 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 weist einen Stand von 6,69 USD für die vergangenen 50 Tage auf, was eine Distanz von +6,13 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In den sozialen Medien wurde die Ads-tec Energy in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Gut".

Die Diskussionen im Internet über die Ads-tec Energy zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung "Schlecht" in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Allerdings deutet die positive Veränderung der Stimmungsrate auf ein insgesamt positives Stimmungsbild hin, das mit "Gut" bewertet wird.