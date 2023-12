Ads Tec Energy Aktie: Gut oder schlecht?

Die Analysten bewerten die Aktie von Ads-tec Energy langfristig als "Gut". Von insgesamt 1 Bewertung liegt keine als "Neutral" oder "Schlecht" vor. Im letzten Monat gab es keine Updates der Analysten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 10 USD, was einer potenziellen Performance von 44,93 Prozent entspricht. Das aktuelle Kursniveau von 6,9 USD führt zu der Einschätzung "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch in diesem Fall die Bewertung "Neutral" lautet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass die Aktie derzeit als "Gut" bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen beträgt 5,54 USD, während der letzten Schlusskurs bei 6,9 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz von +24,55 Prozent. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (6,63 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,07 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Ads-tec Energy eher neutral diskutiert wurde und in den letzten ein bis zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen aufgetreten sind. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich auf Basis der verschiedenen Analysen eine neutrale Bewertung für die Aktie von Ads-tec Energy.