Adriatic Metals Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Adriatic Metals":

Die Analysteneinschätzung für Adriatic Metals zeigt, dass in den letzten 12 Monaten das Rating "Gut" zweimal vergeben wurde, während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Adriatic Metals, aber der aktuelle Kurs von 170,8 GBP wird von den Analysten mit einer erwarteten Entwicklung von 46,08 Prozent bewertet, was ein mittleres Kursziel von 249,5 GBP ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Adriatic Metals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 176,67 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 170,8 GBP liegt, was einer Abweichung von -3,32 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch auf Basis der letzten 50 Handelstage, wo der gleitende Durchschnitt bei 178,73 GBP liegt und der letzte Schlusskurs eine Abweichung von -4,44 Prozent aufweist. Somit wird die Aktie auch auf kurzfristigerer Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Adriatic Metals-Aktie zeigt einen Wert von 77, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 58,89, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Adriatic Metals.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Adriatic Metals langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.