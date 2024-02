Adriatic Metals Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Adriatic Metals":

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Aktien. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Adriatic Metals diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings lag der Fokus in den letzten Tagen eher auf negativen Themen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Adriatic Metals derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 177,11 GBP, während der Aktienkurs (172,8 GBP) um -2,43 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -3,24 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben die Aktie von Adriatic Metals im letzten Jahr insgesamt positiv bewertet, mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Somit ergibt sich langfristig eine "Gut"-Einstufung. Für die kurzfristige Kursentwicklung wird ein Kursziel von 249,5 GBP genannt, was eine erwartete Kursentwicklung von 44,39 Prozent darstellt und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Adriatic Metals in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie hierfür mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant verändert.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, der Analysteneinschätzungen sowie des Sentiments und Buzz eine überwiegend neutrale bis leicht negative Bewertung für die Aktie von Adriatic Metals.