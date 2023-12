Adriatic Metals Aktie: Es wird konkret!

Die aktuelle technische Analyse der Aktie von Adriatic Metals zeigt gemischte Signale. Der Kurs von 181,2 GBP liegt mit +1,12 Prozent über dem GD200 (179,2 GBP), was als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 171,34 GBP, was einem Abstand von +5,75 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal eingestuft wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

Die relative Stärke der Aktie wird durch den Relative Strength-Index (RSI) ermittelt. Der RSI-Wert von 16,76 für einen Zeitraum von 7 Tagen deutet auf eine Überverkaufssituation hin und wird daher als "Gut" eingestuft. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 40, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 249,5 GBP, was einer Empfehlung von +37,69 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird festgestellt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Adriatic Metals-Aktie ein "Gut"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.