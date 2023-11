Adriatic Metals Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Adriatic Metals":

Sentiment und Buzz: Bei der Analyse der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf Adriatic Metals konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde beobachtet, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt.

Technische Analyse: Die trendfolgenden Indikatoren, insbesondere der gleitende Durchschnitt, geben Aufschluss darüber, ob sich ein Wertpapier im Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Adriatic Metals-Aktie beträgt derzeit 180,48 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 168,4 GBP liegt, was einer Abweichung von -6,69 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 176,45 GBP, was einer Abweichung von -4,56 Prozent entspricht, und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Basierend auf den trendfolgenden Indikatoren erhält Adriatic Metals insgesamt eine neutrale Bewertung.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Adriatic Metals vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 249,5 GBP, was einer Empfehlung von +48,16 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine positive Empfehlung von Analysten.

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Adriatic Metals in den letzten Tagen. Die Gespräche konzentrierten sich hauptsächlich auf positive Themen, ohne negative Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhalten die Anleger daher eine positive Einschätzung. Insgesamt erhält Adriatic Metals von der Redaktion ein positives Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.