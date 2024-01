Adriatic Metals Aktie: Bloß aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Adriatic Metals":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zu seiner Zeit. Für die Aktie von Adriatic Metals beträgt der RSI in den letzten 7 Tagen 91, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf der anderen Seite zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage eine weniger volatile Bewertung, wodurch sich ein "Neutral"-Rating ergibt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Adriatic Metals somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie von Adriatic Metals derzeit +6,19 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +4,19 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Adriatic Metals in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Insgesamt ergibt sich daher für Adriatic Metals eine gemischte Bewertung auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und des Kommunikationsverhaltens in den sozialen Medien.