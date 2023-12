Adore Beauty Ltd löst Jubelsturm aus!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Adore Beauty derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 0,96 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,38 AUD) um +43,75 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 1,07 AUD, was einer Abweichung von +28,97 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine positive Bewertung für die Adore Beauty-Aktie. Der RSI7 liegt bei 1,92 und der RSI25 bei 24,05, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde die Adore Beauty von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anlegerstimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Gut".

Das Stimmungsbild und der Buzz um die Adore Beauty haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Adore Beauty-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Anlegerstimmung derzeit als "Gut" eingestuft wird, während das Sentiment und der Buzz neutral bewertet werden.