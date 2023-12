Adore Beauty Ltd Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Identa":

Die technische Analyse von Adore Beauty zeigt, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,96 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 1,38 AUD liegt, was einer Abweichung von +43,75 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,06 AUD liegt über dem letzten Schlusskurs um +30,19 Prozent. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Adore Beauty-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was die positive Bewertung unterstützt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurden keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine "Gut"-Empfehlung sowohl für den RSI7 (7 Tage) mit einem Wert von 1,92 als auch für den RSI25 (25 Tage) mit einem Wert von 24,53. Somit erhält die Adore Beauty-Aktie auch auf dieser Ebene ein "Gut"-Rating.

Insgesamt lässt die technische Analyse sowie die Anleger-Stimmung und der Relative Strength-Index darauf schließen, dass die Adore Beauty-Aktie aktuell eine positive Entwicklung zeigt.