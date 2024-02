Adore Beauty Ltd Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Adore Beauty-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,01 AUD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 1,265 AUD lag, was einer positiven Abweichung von +25,25 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,2 AUD) wurde mit einem Schlusskurs von +5,42 Prozent überboten, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für die Adore Beauty-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Adore Beauty-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch die Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Adore Beauty-Aktie zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, insbesondere in den letzten Tagen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung für die Adore Beauty-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten.