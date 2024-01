Adore Beauty Ltd Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf die Stimmungslage oder die Kommunikationsfrequenz von Adore Beauty in den sozialen Medien festgestellt werden. Das Unternehmen erhält daher von Analysten ein "Neutral"-Rating. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Adore Beauty-Aktie überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Allerdings ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Aktie ergibt ebenfalls unterschiedliche Bewertungen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,115 AUD, was einem Unterschied von +13,78 Prozent im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des ähnlich hohen Schlusskurses im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt.

Zusätzlich zur harten Faktoren wie Bilanzdaten werden auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger berücksichtigt. Die Bewertung auf sozialen Plattformen und die Analyse der Kommentare zeigen, dass die Stimmung neutral ist. Nutzer haben in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Somit wird Adore Beauty hinsichtlich der Stimmungslage als "Neutral" eingestuft.